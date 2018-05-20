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أسعار الذهب اليوم الأحد 20-5-2018 في محافظة البحيرة

الأحد 20/مايو/2018 - 09:52 م
أسعار الذهب اليوم الأحد 20-5-2018 في محافظة البحيرة
اسعار الذهب
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إسلام أمين
 
شهدت محافظة البحيرة، اليوم الأحد، استقرارا في أسعار الذهب وسجل عيار 21 مبلغ 643 جنيهًا للجرام في تعاملات اليوم، عيار 18 مبلغ 551 جنيهًا، عيار 24 مبلغ 734 جنيهًا، الجنية الذهب مبلغ 5144 جنيهًا، سعر الأوقية 23682 جنيهًا.

كما نعرض متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والتي تتراوح بين 25 إلى 60 جنيهًا، وسيتم تحديث الأسعار في أسواق الصاغة أو تغيرات أسعار المعدن الأصفر في مصر أو فى حالة حدوث أي تغير في أسعار الذهب العالمية بصورة فورية.
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