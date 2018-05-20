سعد سمير وعلي الحجار يتصدران ترند "تويتر"

لايزال هاشتاج "سعد سمير" متصدرًا ترند الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر"، وذلك بعد إذاعة رابع حلقات برنامج المقالب "رامز تحت الصفر" والتي حل فيها كل من سعد سمير واللاعب محمود ترزيجية ضيفين على البرنامج.









كما جاء هاشتاج "علي الحجار" في المركز الخامس ضمن أكثر الهاشتجات استخدامًا بين رواد الموقع، وذلك على خلفية مشاركته في أحد أعلانات شركات الاتصالات في مصر، والتي ظهر فيها بلوك شبابي وروح مرحة مختلفة عن الجدية التي اعتاد الظهور بها.