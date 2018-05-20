ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سعد سمير وعلي الحجار يتصدران ترند "تويتر"

الأحد 20/مايو/2018 - 09:50 م
سعد سمير وعلي الحجار يتصدران ترند تويتر
طباعة
شيماء عطية
 
لايزال هاشتاج "سعد سمير" متصدرًا ترند الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر"، وذلك بعد إذاعة رابع حلقات برنامج المقالب "رامز تحت الصفر" والتي حل فيها كل من سعد سمير واللاعب محمود ترزيجية ضيفين على البرنامج.


كما جاء هاشتاج "علي الحجار" في المركز الخامس ضمن أكثر الهاشتجات استخدامًا بين رواد الموقع، وذلك على خلفية مشاركته في أحد أعلانات شركات الاتصالات في مصر، والتي ظهر فيها بلوك شبابي وروح مرحة مختلفة عن الجدية التي اعتاد الظهور بها.
سعد سمير وعلي الحجار يتصدران ترند "تويتر"
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
ميلان
5
x
18:00
1
فيورنتينا
نابولي
2
x
18:00
1
كروتوني
لاتسيو
1
x
20:45
1
انتر ميلان
ساسولو
0
x
20:45
0
روما
الدوري الإسباني
فالنسيا
1
x
12:00
0
ديبورتيفو لاكورونا
أتلتيكو مدريد
2
x
18:30
2
إيبار
برشلونة
0
x
20:45
0
ريال سوسييداد
بطولة أوروبا تحت 17 سنة (النهائي)
إيطاليا
-
x
19:15
-
هولندا
البطولة العربية للأندية
الفيصلي - السعودية
0
x
20:30
0
النجمة - لبنان
الوئام - موريتانيا
-
x
22:50
-
النادي الإفريقي - تونس
الدوري المصري الممتاز
الأهلي
0
x
22:00
0
المصري البورسعيدي
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأردن - أساسي
0
x
22:00
0
قبرص - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/20/2018 10:20:07 PM