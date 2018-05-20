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أسعار الحديد اليوم الأحد 20-5-2018 بمحافظة البحيرة

الأحد 20/مايو/2018 - 09:50 م
أسعار الحديد اليوم الأحد 20-5-2018 بمحافظة البحيرة
أسعار الحديد اليوم
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إسلام أمين
 
شهدت أسعار حديد التسليح اليوم الأحد، بمحافظة البحيرة، استقرارا، حيث سجل متوسط سعر طن حديد عز 12250 جنيهًا، وسجل طن حديد بشاي 12080 جنيهًا، وطن حديد الوطنية للصلب "العتال" 12050 جنيهًا.

وسجل طن حديد المصريين سعر 11950 جنيهًا، وطن حديد المركبي سعر 11950 جنيهًا، والجارحي سعر 11850 جنيهًا، وسجل الحديد الصيني والأوكراني والتركي 11850 جنيهًا للطن.

كانت قد شهدت أسعار حديد التسليح أمس السبت، بمحافظة البحيرة، استقرارا، حيث سجل متوسط سعر طن حديد عز 12150 جنيهًا، وسجل طن حديد بشاي 11950 جنيهًا، وطن حديد الوطنية للصلب "العتال" 11950 جنيهًا.

وسجل طن حديد المصريين سعر 11950 جنيهًا، وطن حديد المركبي سعر 12150 جنيهًا، والجارحي سعر 11950 جنيهًا، وسجل الحديد الصيني والأوكراني والتركي 11950 جنيهًا للطن.
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