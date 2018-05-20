ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر على beIN Sports

الأحد 20/مايو/2018 - 08:33 م
مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر على beIN Sports
برشلونة
طباعة
الفجر الرياضي
 

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة بين ماتش مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد Bein Match، مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر اليوم الأحد 20-5-2018 في بطولة الدوري الاسباني، مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد.

 

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر برشلونة وريال سوسيداد أون لاين اليوم 20-5-2018 في الدوري الاسباني، يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ضد سوسيداد بدون تقطيع، مشاهدة مباراة برشلونة ضد سوسيداد اليوم.

 

معلومات عن مباراة برشلونة وريال سوسيداد بدون تقطيع اليوم برشلونة Vs ريال سوسيداد، البطولة : الدوري الاسباني، القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3، الملعب : كامب نو "معقل برشلونة" ، المعلقين : علي محمد علي.

 

موعد مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم في تمام الـ 21:45 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 20:45 مساءاً بتوقيت مصر .

 

كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر اليوم 20-5-2018 في الدوري الاسباني.

 

شاهد البث المباشر مباراة برشلونة وريال سوسيداد يوتيوب من هنا..

المزيد عن: يوم الأحد يلا شوت مباراة برشلونة مشاهدة برشلونة وريال سوسيداد مشاهدة برشلونة مباشر برشلونة وريال سوسيداد مباراة برشلونة وريال سوسيداد ماتش برشلونة وريال سوسيداد ليونيل ميسي كورة لايف برشلونة وريال سوسيداد كورة اون لاين برشلونة وريال سوسيداد ريال سوسيداد بث مباشر برشلونة الدوري الاسباني Barcelona
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
18:00
-
فيورنتينا
نابولي
-
x
18:00
-
كروتوني
لاتسيو
-
x
20:45
-
انتر ميلان
ساسولو
-
x
20:45
-
روما
الدوري الإسباني
فالنسيا
1
x
12:00
0
ديبورتيفو لاكورونا
أتلتيكو مدريد
-
x
18:30
-
إيبار
برشلونة
-
x
20:45
-
ريال سوسييداد
بطولة أوروبا تحت 17 سنة (النهائي)
إيطاليا
-
x
19:15
-
هولندا
البطولة العربية للأندية
الفيصلي - السعودية
-
x
20:30
-
النجمة - لبنان
الوئام - موريتانيا
-
x
22:50
-
النادي الإفريقي - تونس
الدوري المصري الممتاز
الأهلي
-
x
22:00
-
المصري البورسعيدي
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأردن - أساسي
-
x
22:00
-
قبرص - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/20/2018 8:40:00 PM