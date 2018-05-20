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بعد عرض الحلقات الأولي من "رحيم".. رواد السوشيال: "شابوه ياسر جلال وأحمد السقا الصياعة بعينها"

الأحد 20/مايو/2018 - 08:37 م
بعد عرض الحلقات الأولي من رحيم.. رواد السوشيال: شابوه ياسر جلال وأحمد السقا الصياعة بعينها
ياسر جلال
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يارا أحمد
 
أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالحلقات الأولي من مسلسل "رحيم" وبأحداث المسلسل وخاصة بعد ظهور خاص للنجم أحمد السقا والذي وصفها البعض بجملة "صياعة الإنتاج".

ويرصد "الفجر الفني" عدد من آراء الجمهور في مسلسل "رحيم" منذ بداية الحلقات وقال أحدهم لياسر جلال: "شابوه ياسر جلال".


المسلسل من تأليف محمد إسماعيل أمين وهو العمل الثاني الذي يجمعه مع ياسر جلال بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي مسلسل "ظل الرئيس".


ويشارك في بطولة المسلسل نور، بعد غيابها سنوات عن الدراما وحسن حسني والراقصة دينا وطارق عبدالعزيز ودنيا عبدالعزيز ومحمد رياض، وإيهاب فهمي، والمسلسل من إنتاج شركة "فنون مصر".

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