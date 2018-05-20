محلل سياسي: إيران لن توافق على أي اتفاق بديل

قال المحلل السياسي المقيم في لندن، جعفر الأحمر، إنه لا يوجد حتى الآن تصريحات رسمية تؤكد التسريبات حول الاتفاق الجديد الذي سيتناقشه كلا من روسيا والصين وأوروبا مع إيران، إلا أنه استبعد إمكانية أن توافق طهران على هذا الاتفاق الجديد، لأنها واثقة أن أي اتفاق جديد سيكون نسفاً للمكاسب التي حققتها سابقا ويعني مزيداً من التنازلات.





وأضاف الأحمر خلال لقاء له على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامية لينا مسلم، أنه إذا كان لابد من اتفاق جديد فإن إيران تُفضل أن يُعقد هذا الاتفاق بمشاركة الولايات المتحدة، التي هي عادت تفشل الاتفاقات وتنسحب منها، متابعا أن الولايات المتحدة تريد اتفاقاً جديداً، وكل همها أن تلغي اتفاقاً من إرث الرئيس السابق "باراك أوباما" وعقد اتفاق جديد يضع الرئيس ترامب بصمته عليه.



