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مدرب الزمالك: التعاقد مع مدرب أحمال الأهلي أمر يخص مجلس الإدارة

الأحد 20/مايو/2018 - 08:35 م
مدرب الزمالك: التعاقد مع مدرب أحمال الأهلي أمر يخص مجلس الإدارة
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الفجر الرياضي
 

قال أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن مسألة التعاقد مع أنيس الشعلالي مدرب أحمال النادي الأهلي، أمر متروك للجهاز الفني ومجلس الإدارة.


وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "إذا كان الزمالك يحتاج إلى مدرب أحمال، فأنا على الصعيد الشخصي أحب جدا المدرسة الإيطالية في هذا المجال، ولو راجعنا أندية الدوري الإنجليزي سنجد أن معظم الأندية تستعين بإيطالي في هذا المنصب".


واستطرد قائلا: "المعد البدني مسئول عن كل شيء يخص اللاعب بدءا من التغذية حتى الحمل البدني والتدريبات القوية لرفع معدل اللياقة".

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