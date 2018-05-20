عاجل.. أمر ملكي سعودي جديد

أطلقت إدارة سجن محافظة بدر التابعة لمنطقة المدينة المنورة 22 نزيلا ضمن الدفعة الأولى من سجن المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة شهر رمضان.





وفي التفاصيل؛ عقدت لجان العفو بمحافظة بدر اجتماعات مستمرة لدراسة ملفات السجناء الذين تنطبق بحقهم ضوابط وشروط العفو الملكي بشهر رمضان لهذا العام وقد شمل العفو 22 نزيلا ضمن الدفعة الاولى بمحافظة بدر الذين استفادوا من تعليمات العفو الملكي الكريم لشهر رمضان المبارك لعام ١٤٣٩ حيث لا تزال لجان العفو تواصل أعمالها بشكل يومي ومستمر لاستكمال دراسة ملفات السجناء وإطلاق سراح من تنطبق عليهم قواعد العفو الملكي الكريم. حسب صحيفة "سبق"





وأعرب عدد من السجناء المفرج عنهم عن امتنانهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على اللفتة غير المستغربة من القيادة الحكيمة والتي تحرص دائما على رعاية أبناء وطنها.



