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أمين الدعوة بالأزهر: الرضا بقضاء الله أعلى درجة من الصبر

الأحد 20/مايو/2018 - 08:30 م
أمين الدعوة بالأزهر: الرضا بقضاء الله أعلى درجة من الصبر
الدكتور سعيد عامر
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جهاد جمال
 
قال الدكتور سعيد عامر، أمين الدعوة بالأزهر الشريف، إن هناك علاقة وثيقة بين الصيام والرضا، متابعًا أن من أهم أخلاق المؤمن هو "الرضا".

وتابع عامر، خلال حواره المذاع عبر فضائية "ltc"، مساء الأحد، أن الرضا هو الباب الأعظم إلى الله وعبادة من أجمل العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه. 

وبين أمين الدعوة، أن مفهوم الرضا هو سرور القلب بمر الشقاء، لأنه قدر من الله، مشيرًا إلى أن الإنسان الراضي يستقبل أحكام الله عليه بقلب ونفس مطمئنين، لافتًا إلى أن الرضا بقضاء الله أعلى درجة من الصبر.

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