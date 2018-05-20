يلا شوت|شاهد مباراة برشلونة وريال سوسيداد | بث مباشر الاسطورة الان

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معلومات عن مباراة برشلونة وريال سوسيداد بدون تقطيع اليوم برشلونة Vs ريال سوسيداد، البطولة : الدوري الاسباني، القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3، الملعب : كامب نو "معقل برشلونة" ، المعلقين : علي محمد علي.

موعد مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم في تمام الـ 21:45 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 20:45 مساءاً بتوقيت مصر .

كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر اليوم 20-5-2018 في الدوري الاسباني.