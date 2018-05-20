شاهد.. العقوبات الأمريكية تعصف بالاقتصاد الإيراني (فيديو)





وتضمن التقرير، أنه عقب الإعلان الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني تهاوت مؤشرات البورصة الإيرانية، وأعلنت شركات عالمية إنسحابها من إيران نهائيًا.



وأضاف التقرير، أن 8 شركات كبرى أعلنت وقف تعالمها مع إيران قبل استئناف العقوبات الأمريكية على إيران بحسب الغرفة التجارية الإيرانية، لافتًا إلى أن الشركات الكبرى انسحب رغم إعلان الاتحاد الأوربي توفير الحماية من العقوبات الأمريكية.



وأشار إلى أن أوضاع الاقتصاد ألقت بظلالها على الشارع الإيراني، حيث انطلقت المظاهرات مؤخرًا رغم آلة القمع التي يستخدمها النظام الإيراني ضد الشعب.





عرض موقع مداد نيوز الخليجي، تقريرًا متلفزًا تحت اسم "العقوبات الأمريكية تعصف بالاقتصاد الإيراني".