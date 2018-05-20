ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شاهد.. العقوبات الأمريكية تعصف بالاقتصاد الإيراني (فيديو)

الأحد 20/مايو/2018 - 08:30 م
طباعة
كساب أحمد
 
عرض موقع مداد نيوز الخليجي، تقريرًا متلفزًا تحت اسم "العقوبات الأمريكية تعصف بالاقتصاد الإيراني". 

وتضمن التقرير، أنه عقب الإعلان الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني تهاوت مؤشرات البورصة الإيرانية، وأعلنت شركات عالمية إنسحابها من إيران نهائيًا.

وأضاف التقرير، أن 8 شركات كبرى أعلنت وقف تعالمها مع إيران قبل استئناف العقوبات الأمريكية على إيران بحسب الغرفة التجارية الإيرانية، لافتًا إلى أن الشركات الكبرى انسحب رغم إعلان الاتحاد الأوربي توفير الحماية من العقوبات الأمريكية.

وأشار إلى أن أوضاع الاقتصاد ألقت بظلالها على الشارع الإيراني، حيث انطلقت المظاهرات مؤخرًا رغم آلة القمع التي يستخدمها النظام الإيراني ضد الشعب. 

المزيد عن: عقوبات أمريكا إيران أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
- أفضل قناة دراما
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
18:00
-
فيورنتينا
نابولي
-
x
18:00
-
كروتوني
لاتسيو
-
x
20:45
-
انتر ميلان
ساسولو
-
x
20:45
-
روما
الدوري الإسباني
فالنسيا
1
x
12:00
0
ديبورتيفو لاكورونا
أتلتيكو مدريد
-
x
18:30
-
إيبار
برشلونة
-
x
20:45
-
ريال سوسييداد
بطولة أوروبا تحت 17 سنة (النهائي)
إيطاليا
-
x
19:15
-
هولندا
البطولة العربية للأندية
الفيصلي - السعودية
-
x
20:30
-
النجمة - لبنان
الوئام - موريتانيا
-
x
22:50
-
النادي الإفريقي - تونس
الدوري المصري الممتاز
الأهلي
-
x
22:00
-
المصري البورسعيدي
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأردن - أساسي
-
x
22:00
-
قبرص - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/20/2018 8:40:00 PM