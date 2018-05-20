"إدواردو": الكل هنا يتحدث عن "كاريلي".. سيكون من دواعي سروري العمل معه

قال نجم الهلال كارلوس إدواردو في تصريحات لصحيفة جلوبو البرازيلية إن الجميع هنا في المملكة يتحدث عن قدوم المدرب كاريلي لتدريب الهلال، مضيفاً أنه في حال حدوث هذا الشيء سيكون أمراً رائعاً للمدرب، وله شخصياً؛ حيث أشاد كثيراً بشخصية المدرب.





"إدواردو" قال: "وصلت السعودية يوم الجمعة وسمعت الكثير.. هناك الكثير من الحديث عن كاريلي هنا في النادي، ولأنه نادٍ رائع، كل مكان تنظر إليه على الإنترنت أو على التلفاز يتحدثون عنه". حسب صحيفة "سبق"





وأضاف: "الهلال نادٍ كبير حقاً؛ إنه "كورينثيانز العرب".. على اللاعبين ضغوط لتحقيق نتائج إيجابية، الحضور الجماهيري يكون غير عادي والملاعب دائماً ممتلئة.. هنا في السعودية الدوري يختلف عن باقي دوريات المنطقة التي لا توجد بها جماهير".





وأكمل حديثه قائلاً: "هنا في السعودية وفي مباريات الكلاسيكو يوجد 60 أو 70 ألف شخص.. مستوى كرة القدم جيد جداً، لدرجة أن هناك 11 لاعباً من الهلال في منتخب السعودية.. أعتقد أن كاريلي سيحب ما سيراه؛ لأنه بالفعل نادٍ رائع في العالم العربي".





وتابع: "قابلت فابيو كاريلي منذ نحو شهرين.. إنه شخص بسيط ومتواضع، رجل ناضل من أجل أن يكون في مكانه، رجل قاتل بقوة.. من الجيد دائماً أن تكون مع هؤلاء الأشخاص.. أنا متأكد من أن هذا سيُكسبه الاحترام ليس فقط من مشجعي كورينثيانز، ولكن أيضاً من المعجبين الآخرين".





الصحيفة استرسلت في حديثها عن اللاعب "إدواردو"، حيث قالت إنه معشوق الجماهير وإنه في أول 18 مباراة مع الهلال سجل 18 هدفاً، وأصبح محبوب الجماهير، وانهالت عليه الهدايا غير العادية مثل iPhone مع كتابة اسمه ومكافآت عالية للأهداف التي يسجلها، وعند الذهاب إلى مراكز التسوق يحتاج إلى مرافقة؛ بسبب رغبة الجماهير الكبيرة بالتصوير معه".











