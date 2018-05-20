ضبط 3740 علبة "سجائر" مجهولة المصدر بـ"كفر الشيخ"

ضبطت مباحث التموين بمحافظة كفرالشيخ، برئاسة المقدم محمد دومة، رئيس المباحث، 4 من أصحاب المحلات التجارية لحيازتهم أكثر من 3 آلاف علبة سجائر مجهولة المصدر، وتحررعن ذلك محاضر بالوقائع، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



وتم ضبط "م.ع.ج.أ" 46 سنة، صاحب محل بيع سجائر، بمركز سيدى سالم، لحيازته 1500 علبة سجائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر تؤدى للإضرار بالصحة العامة للمواطنين وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر 134 جنح أمن دولة طوارئ مركز سيدى سالم لسنة 2018 م،



كما ضبط "م.ع.م.م" 46 سنة، صاحب محل لبيع السجائر بمركز دسوق، لحيازته 900 علبة سجائر مختلفة الأنواع تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر 692 جنح أمن دولة طوارئ قسم دسوق لسنة 2018 م، وضبط "ر.إ.د" 44 سنة، صاحب محل بقالة، مقيم ببندر دسوق، لحيازته 110 علبة سجائر مختلفة الأنواع ومجهولة المصدر وتؤدى للإضرار بالصحة العامة للمواطنين، تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر 694 جنح أمن دولة طوارئ قسم دسوق لسنة 2018م،



وضبط "س.م.م.ع.ن" 50 سنة، صاحب محل لبيع السجائر، مقيم بقرية هكس التابعة لمركز مطوبس، لحيازته 1230 علبة بأزيد من السعر الرسمي وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر 230 جنح أمن دولة طوارئ مركز مطوبس لسنة 2018م.

