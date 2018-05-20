كلوب يصدم محمد صلاح

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على منافسة محمد صلاح نجم الريدز، وكريستيانو رونالدو أيقونة فريق ريال مدريد الإسباني.





نشرت صحيفة آس الإسبانية تصريحات كلوب الذي قال: صلاح لا يزال أمامه وقتاً طويلاً جداً للمساواة مع رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني.





واضاف كلوب: رونالدو سجل في مسيرته ما يقرب من 47 ألف هدف، في إشارة ساخرة لقدرة البرتغالي على تسجيل الكثير من الأهداف.





وتابع كلوب: صلاح لعب موسم جيد مع ليفربول، ولكن رونالدو لعب 15 موسماً مثل هذا مع ريال مدريد ومع مانشستر يونايتد الفارق واضح بين رونالدو وصلاح.





وأكد كلوب في تصريحاته على أن مواجهة دوري الأبطال ستكون صعبة ومعقدة مشيراً إلي رغبته في الفوز وحصد اللقب.