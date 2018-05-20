ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

كلوب يصدم محمد صلاح

الأحد 20/مايو/2018 - 08:25 م
كلوب يصدم محمد صلاح
طباعة
الفجر الرياضي
 

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على منافسة محمد صلاح نجم الريدز، وكريستيانو رونالدو أيقونة فريق ريال مدريد الإسباني.


نشرت صحيفة آس الإسبانية تصريحات كلوب الذي قال: صلاح لا يزال أمامه وقتاً طويلاً جداً للمساواة مع رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني.


واضاف كلوب: رونالدو سجل في مسيرته ما يقرب من 47 ألف هدف، في إشارة ساخرة لقدرة البرتغالي على تسجيل الكثير من الأهداف.


وتابع كلوب: صلاح لعب موسم جيد مع ليفربول، ولكن رونالدو لعب 15 موسماً مثل هذا مع ريال مدريد ومع مانشستر يونايتد الفارق واضح بين رونالدو وصلاح.


وأكد كلوب في تصريحاته على أن مواجهة دوري الأبطال ستكون صعبة ومعقدة مشيراً إلي رغبته في الفوز وحصد اللقب.

المزيد عن: يورجن كلوب محمد صلاح كلوب صلاح
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
18:00
-
فيورنتينا
نابولي
-
x
18:00
-
كروتوني
لاتسيو
-
x
20:45
-
انتر ميلان
ساسولو
-
x
20:45
-
روما
الدوري الإسباني
فالنسيا
1
x
12:00
0
ديبورتيفو لاكورونا
أتلتيكو مدريد
-
x
18:30
-
إيبار
برشلونة
-
x
20:45
-
ريال سوسييداد
بطولة أوروبا تحت 17 سنة (النهائي)
إيطاليا
-
x
19:15
-
هولندا
البطولة العربية للأندية
الفيصلي - السعودية
-
x
20:30
-
النجمة - لبنان
الوئام - موريتانيا
-
x
22:50
-
النادي الإفريقي - تونس
الدوري المصري الممتاز
الأهلي
-
x
22:00
-
المصري البورسعيدي
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأردن - أساسي
-
x
22:00
-
قبرص - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/20/2018 8:40:00 PM