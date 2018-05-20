"الحايس" يعود لأرض الوطن بعد رحلة علاج في جنيف

عاد النقيب محمد الحايس، ضابط مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، إلى أرض الوطن عائدا من جنيف بعد رحلة علاج من الإصابة التى لحقت به خلال مواجهات مع خلية إرهابية بالواحات.

وكان النقيب محمد الحايس أصيب اثر مداهمة الأمن لمعسكر للإرهابيين في المنطقة الصحراوية المتاخمة للكيلو 135 بالواحات، في معركة أسفرت عن مقتل وإصابة 15 إرهابي واستشهاد 16 من رجال الشرطة بينهم 11 ضابط، وتم استهداف منفذي الحادث الإرهابي بعدها وقتلهم جميعاً وتحرير النقيب محمد الحايس عقب اختطافه ونقله للمستشفى للعلاج.



