أمين الفتوى بدار الإفتاء: الجماعات الإسلامية حاولت سرقة التدين المصري الوسطي



قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه نشأ في أسرة دينية، فوالده وجده كانوا يقيمون على أمر المساجد، لافتًا إلى أن بعد صلاة التراويج في قريته كان هناك ما يسمى بسهرات رمضان يتم قراءة القرآن وإطعام الطعام.



وأضاف أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حواره على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن هناك محاولات منذ سنوات لسرقة التدين المصري الوسطي من ما يسمى بالجماعات الإسلامية التي تسللت في البداية لتغيير مظاهر رمضان.



وأشار إلى أن تعلمه في الأزهر أثر في شخصيته كثيرًا، وجعله يرفض التطرف الديني الذي كان يشاهده.

