أمينة تنفي خضوعها لـ أي عمليات تجميل: "الوش ده ماتضربش فيه مسمار"



أكدت الفنانة أمينة، ممثلة ومطربة مصرية، أنها لم تجري أي عمليات تجميل، إلا عملية تجميل واحدة في أسنانها، وعقبت ساخرة: "الوش ده ماتضربش فيه مسمار".



وأوضحت "أمينة"، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الأحد، أن عمليات التجميل ضرورية لأي فنانة، وأنها قررت أن تجري عملية تجميل "بوتكس"، خلال شهر رمضان الحالي.



وأضافت أنها ستضطر إلى إجراء عمليات شد وتجميل في فترة من فترات حياتها.

