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الأرصاد تعلن حالة طقس غدا الإثنين 21-5-2018 بمحافظة الغربية

الأحد 20/مايو/2018 - 08:15 م
الأرصاد تعلن حالة طقس غدا الإثنين 21-5-2018 بمحافظة الغربية
حالة الطقس غدا الإثنين
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أيمن يحيي
 
تشهد محافظة الغربية، غدًا الإثنين، طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء، وانخفاضًا في درجة حرارة الهواء.

ويسود طقس معتدل نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، حيث تصل درجات الحرارة 22 الصغرى و41 الكبرى.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد، طقس مائل لدفء على أغلب الأنحاء نهارًا، بارد في أول الليل، وشديد البرودة في أخره.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
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