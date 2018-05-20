هيدي كرم: "لم أعتدي لفظياً أو جسديًا على شيماء سيف وعلاقتنا جيدة"



هيدي، وخلال أحد البرامج التلفزيونية قالت: " لم يحدث أي تطاول مني على شيماء سيف، لا لفظيًا أو جسديا، وعلاقتي بها جيدة تمامًا".



وأضافت: " شيماء سيف، غادرت القناة بسبب خلافات بينها وبين الإدارة لا دخل لي بها على الإطلاق.



وحول علاقتها بالفنانة انتصار، أكدت هيدي، أن علاقتهما جيدة جدًا، ولا توجد أي خلافات بينهما، ومن الممكن أن يكون بينهما خلافات قبل الهواء، لكن عقب الحلقة يكون الحب والجامع بينهما، لأنهما أصبحتا متفهمتان شخصيتا بعضهما جيدًا".



وعن أصعب لحظات حياتها كشفت هيدي، ان لحظة اشتعال إحدى الشقق أسفل الطابق الذي تقطن فيه، وكان برفقتها نجلها، وأصابها الرعب خوفًا على طفلها لأن ألسنة النيران والدخان منعت السكان من النزول".



نفت الفنانة المصرية هيدي كرم، الاتهامات التي وجهت لها حول تعديها بالضرب على زميلتها الفنانة الشابة شيماء سيف.