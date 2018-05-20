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ضبط 13 طن أسمدة زراعية بحوزة تاجرين بـ"كفر الشيخ"

الأحد 20/مايو/2018 - 08:14 م
ضبط 13 طن أسمدة زراعية بحوزة تاجرين بـكفر الشيخ
أسمدة زراعية - صورة أرشيفية
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الفجر
 
ضبطت مباحث التموين بمحافظة كفرالشيخ، برئاسة المقدم محمد دومة، رئيس المباحث، 13 طن و450 كيلو أسمدة زراعية مدعمة، بحيازة اثنين من تجار الأسمدة، وتحرر محضرين بالواقعتين وجار العرض على النيابة.

وتم ضبط "ح.أ.ع.ش" 46 عامًا، تاجر أسمدة زراعية، ومقيم بقرية قصابي بمركز سيدي سالم، بتجميع 950 كيلو أسمدة زراعية مدعمة لبيعها بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر 127 جنح أمن دولة طوارئ مركز سيدي سالم لسنة 2018 م،

كما تم ضبط "أ.ف.ع" 51 عامًا، تاجر أسمدة زراعية، وبمركز مطوبس، بتجميع 12 طن و500 كيلو أسمدة زراعية مدعمة لبيعها بالسوق السوداء وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن لك المحضر 10854 جنح مركز مطوبس لسنة 2018م.
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