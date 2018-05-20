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سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 20-5-2018 بمحافظة الغربية

الأحد 20/مايو/2018 - 08:14 م
سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 20-5-2018 بمحافظة الغربية
سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري
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أيمن يحيي
 
استقر سعر صرف الريال السعودي، بمحافظة الغربية، اليوم الاحد، وبلغ 4.68 جنيه للشراء، 4.70 جنيه للبيع، في تعاملات البنك الأهلي.

ويعتبر استقرار سعر الريال السعوي، هي الحالة التي تشهدها العملة السعودية منذ انتهاء موسم الحج، حيث كان السعر خلال الموسم يشهد بعض التغيرات الطفيفة سواء هبوطا أو ارتفاعا، ولكن بعد انتهاء موسم الحج وقلة الطلب على العملة السعودية، يشهد السعر استقرارا حتى الآن.
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