غفران محمد تكشف أحب المشاهد لها في "الأب الروحي 2" (فيديو)





حل عدد من الفنانين الشباب المشاركين في مسلسل "الأب الروحي" ضيوف على موقع "الفجر الفني" في ندوة للتحدث عن نجاح المسلسل والذي انتهى عرض 30 حلقة من الجزء الثاني منه على شاشة "DMC".وكان من بين ضيوف الندوة الفنانة الشابة غفران محمد، والتي كشفت عن أحب مشاهدها لقلبها في "الأب الروحي 2" هو أول ظهور لها في الحلقة الخامسة من الجزء الثاني، حيث تفاجئت بردود الأفعال عليه وأحست بالخوف من المشاهد المقبلة وردود أفعال الجمهور على أول تجاربها التمثيلية.