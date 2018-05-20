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يلا شوت مشاهدة حلقة رامز جلال "برنامج تحت الصفر" بث مباشر mbc مصر

الأحد 20/مايو/2018 - 06:48 م
يلا شوت مشاهدة حلقة رامز جلال برنامج تحت الصفر بث مباشر mbc مصر
رامز تحت الصفر
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الفجر الرياضي
 

تنطلق بعد قليل، الحلقة الرابعة من برنامج "رامز تحت الصفر" والذي يقدمه الفنان رامز جلال، على شاشة mbc مصر.

 

ويحل نجم "الأهلي" الكابتن سعد سمير، والكابتن محمود تريزيجيه جناح فريق قاسم باشا التركي والمنتخب الوطني، ضيفا على الحلقة.

 

يلا شوت مشاهدة حلقة رامز جلال "برنامج تحت الصفر" بث مباشر mbc  مصر حصري، مع النجمين المصريين سعد سمير ومحمود حسن تريزيجيه.

 

وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾﻠه إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في روسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم يظهر "دب مُفترس" من بين الجليد والأدغال، ﻟﯾﻛﺗﻣل ظهوره ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل أﻣﺎم اﻟﺿﯾف ما يزيد من فزعه وخوفه!

 

البرنامج يُعرض يوميًا مُباشرة على "MBC مصر" 7:00 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر" 2:00 بعد منتصف الليل.


شاهد البث المباشر لحلقة رامز جلال من هنا.. 

 

MBC Masr

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