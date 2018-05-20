دعوة من صدرت لهم صكوك عام 1392 إلى 1403 لمراجعة محافظة ينبع

أهابت اللجنة المشكلة بالأمر السامي المواطنين الذين صدرت لهم صكوك أراض من المحكمة العامة بمحافظة ‎ينبع من عام ١٣٩٢هـ إلى ١٤٠٣هـ مراجعة المحافظة وتزويدها بنسخة من الصك والهوية الوطنية لمالك العقار خلال ٩٠ يوماً من تاريخ هذا الإعلان وذلك لحصرها تمهيداً لرفعها للمقام السامي.





وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة المدينة المنورة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": دعت اللجنة المشكلة بالأمر السامي المواطنين الذين صدرت لهم صكوك أراض من المحكمة العامة بينبع من عام ١٣٩٢هـ إلى ١٤٠٣هـ لمراجعة محافظة ينبع وتزويدها بنسخة من الصك والرفع المساحي إن وجد وصورة من الهوية الوطنية لمالك العقار خلال ٩٠ يوماً من تاريخ هذا الإعلان وذلك لحصرها تمهيداً لرفعها للمقام السامي. حسب صحيفة "سبق"







