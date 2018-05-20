ناصر الخليفي يصدم الأسطورة بوفون: أريولا الحارس الأول في باريس

رد رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي ناصر الخليفي على الأخبار التي تتحدث عن إمكانية التعاقد مع الحارس الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون، بالقول "لدينا أريولا، إنه حارسنا الأول".

وودع بوفون (40 عاماً) جماهير يوفنتوس السبت بعدما أمضى 17 عاماً بقميص "بيانكونيري"، لكنه لم يعلن اعتزاله اللعب، ما دفع وسائل الإعلام الإيطالية الى تخمين وجهته المقبلة، وكان سان جيرمان إحداها وسط اخبار قادمة من فرنسا أيضاً عن إجراء اتصالات بالحارس الإيطالي.

لكن في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية في عدد الأحد، أجاب الخليفي على سؤال يتعلق بإمكانية التعاقد مع بوفون، مؤكداً بأن الفونس أريولا هو الحارس الأول لسان جيرمان، ثم رد عماً إذا كان سيبقى كذلك الموسم المقبل بالقول "نعم، بالتأكيد".

وتحدث الخليفي عن بوفون، معتبراً أن الأخير "حارس رائع، يتمتع بكاريزما قوية، أنه سيد كبير. أنا متأكد بأن كافة الأندية تريده...".

ويأتي موقف الخليفي بعد ساعات على المقابلة التي أجراها أريولا مع صحيفة "لو باريزيان" حيث قال بأنه يريد البقاء الحارس الأول في الفريق "لأنه إذا لم أبق الرقم واحد، فهذا يعني أن الموسم الذي خضته للتو ذهب هباء".

وتابع أريولا الذي نشأ في نادي العاصمة الفرنسية "أعتقد أنني اظهرت هذا الموسم أن لدي المستوى وتحديداً لأكون الحارس الرقم واحد"، وهو قدم أداء جيداً في مباريات فريقه هذا الموسم خاصة في دوري أبطال أوروبا.

وعما إذا كان سيستمر في باريس الموسم المقبل، علماً أن عقده ينتهي في يونيو 2019، قال أريولا "إن مواصلة المسيرة مع باريس سان جيرمان ستعالج بعد كأس العالم".

وكل شيء مرتبط الآن بالمدرب الجديد للنادي الباريسي الألماني توماس توخيل الذي سيقدم إلى وسائل الاعلام والمشجعين مساء الأحد في ملعب "بارك دي برينس" كخليفة للإسباني أوناي إيمري الذي خاض السبت ضد كاين (صفر-صفر) مباراته الأخيرة مع الفريق.