قبول استشكال "عكاشة" ووقف تنفيذ حبسه في قضية الدكتوراه

وافق المستشار كمال مسعود رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر على استشكال توفيق عكاشة ووقف تنفيذ حكم حبسه سنة وذلك بتهمة تزوير شهادة الدكتوراة، وأيدت حكم حبسه لحين الفصل فى الطعن المقدم منه.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عكاشة لصدور حكم نهائي ضده واجب النفاذ بحبسه سنة فى قضية تزوير شهادة الدكتوراه وتم ترحيله إلى سجن طرة.

يشار إلى أن توفيق عكاشة صادر ضده حكم بالحبس سنة بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.