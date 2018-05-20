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نصائح للاستفادة من فوائد التمر عند تناوله

الأحد 20/مايو/2018 - 06:37 م
نصائح للاستفادة من فوائد التمر عند تناوله
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إليكِ عزيزتي نصائح للاستفادة بشكل اكبر من فوائد التمور عند تناولها، وهي كالتالي:-

يفضل شراء التمور المغلفة جيدا
قم بغسل التمور بدقة قبل تناولها
احرص على تناول التمور طازجة
للحصول على افضل الفوائد الصحية قم دائماً باختيار انواع التمور ذات النوعية الجيدة و تأكد من عدم وجود طلاء سكر اصطناعي عليها
تناول التمور باعتدال لاحتوائها على نسبة سكريات عالية يمكن أن تضر صحتك
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