نصائح للاستفادة من فوائد التمر عند تناوله

إليكِ عزيزتي نصائح للاستفادة بشكل اكبر من فوائد التمور عند تناولها، وهي كالتالي:-





يفضل شراء التمور المغلفة جيدا

قم بغسل التمور بدقة قبل تناولها

احرص على تناول التمور طازجة

للحصول على افضل الفوائد الصحية قم دائماً باختيار انواع التمور ذات النوعية الجيدة و تأكد من عدم وجود طلاء سكر اصطناعي عليها

تناول التمور باعتدال لاحتوائها على نسبة سكريات عالية يمكن أن تضر صحتك