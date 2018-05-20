نصائح للاستفادة من فوائد التمر عند تناوله
الأحد 20/مايو/2018 - 06:37 م
إليكِ عزيزتي نصائح للاستفادة بشكل اكبر من فوائد التمور عند تناولها، وهي كالتالي:-
يفضل شراء التمور المغلفة جيدا
قم بغسل التمور بدقة قبل تناولها
احرص على تناول التمور طازجة
للحصول على افضل الفوائد الصحية قم دائماً باختيار انواع التمور ذات النوعية الجيدة و تأكد من عدم وجود طلاء سكر اصطناعي عليها
تناول التمور باعتدال لاحتوائها على نسبة سكريات عالية يمكن أن تضر صحتك
المزيد عن: مأكولات رمضانية للنساء فقط كيفية اعداد الطعام كتشينو في رمضان فطار لذيذ شهر مبارك شهر رمضان الكريم شهر رمضان سفرة هنية سفرة الطعام سفرة السحور سحمر شهي ست البيت رمضانيات رمضان كريم رمضان ربة المنزل تجهيز رمضان الولادة