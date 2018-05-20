مجاناً.. 9 آلاف عربة كهربائية ويدوية لخدمات التنقل لقاصدي بيت الله الحرام

توفر إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي العربات المجانية لمحتاجيها من الزوار والمعتمرين والحجاج من كبار السن والمرضى وذوي القدرات الخاصة، وهو ما يسهم في أداء نسكهم في يسر وسهولة، كما تقوم الإدارة بالإشراف على دافعي العربات الخاصة ومنحهم تصاريح العمل، بعد استيفاء الشروط اللازمة للحصول على التصريح ومتابعتهم ميدانياً؛ لضمان التزامهم بالتعليمات وضبط الأسعار لمنع استغلال المستفيدين من الخدمة في زيادة أسعار الخدمة عليهم، حيث تعمل على مدار الساعة بنظام الورديات يبلغ عدد العاملين بها 209 موظفين رسميين وموسميين.





وأوضح مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام صالح محمد علي هوساوي أن الإدارة استقطبت العدد الكبير من الشباب السعوديين فاق 3000 موزعين على ورديات ونقاط انطلاق مع إيجاد التوازن بالتنسيق مع الجهات الأمنية المشاركة في تنظيم الحشود؛ لضمان عدم تكدسهم وإعاقة الحركة داخل وخارج المسجد الحرام.





كما تشرف الإدارة على مشغل العربات الكهربائية بالمسجد الحرام والذي يعمل تحته 168 موظفاً ما بين مشرفين وفنيين وإداريين، ويبلغ عدد العربات الكهربائية 700 عربة تم تخصيص دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي بها، ويمكن الوصول إليها من أربعة مداخل للمسجد الحرام؛ وهي: مدخل الشيبيكة عبر جسر الشبيكة (باب 64)، مدخل جسر أجياد (باب الملك عبدالعزيز)، مدخل سلم الأرقم، مدخل المروة (فوق سطح دورات القشاشية).





وبيّن أن خدمة العربات المجانية، والتي تقدم مجاناً للمستفيد يبلغ عددها 8700 عربة خصصت لها نقاط توزيع تغطي كل المحاور المؤدية للمسجد الحرام؛ المحور الأول الساحات الغربية والجنوبية نقطة توزيع باب الملك عبدالعزيز تحت وقف الملك عبدالعزيز للحرمين الشريفين، المحور الثاني الساحات الشمالية نقطة الشبيكة (باب 64)، المحور الثالث الساحات الشرقية أمام باب السلام (نهاية الجسر).





وكشف "الهوساوي" أن إدارة خدمات التنقل عمدت إلى وضع كونترات على مواقع الخدمة والمسارات المؤدية إليها مع موظفين؛ للردّ على استفسارات رواد بيت الله الحرام راغبي خدمة العربات، وللاستفادة من التقنية الحديثة عمدت الإدارة لتوفير استاندات وضع عليها الرمز الشريطي QR لمواقع الخدمات يقوم المستفيد بمسح الرمز بواسطة الجوال وتحديد مسار الخدمة عبر نظام الخرائط للوصول للخدمة، ولأول مرة يتم إطلاق خدمة النقل الترددي، حيث بادرت الإدارة هذا العام إلى توفير هذه الخدمة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة؛ لنقلهم من منطقة الشبيكة إلى توسعة الملك فهد ودور الميزانين بالعربات الكهربائية عبر جسر الشبيكة، حيث خصصت عربات كهربائية مع سائقين لنقل العائلات والأفراد إلى الحرم؛ للتيسير عليهم.





وأكد مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام أن هذا يأتي بفضل الله أولاً، ثم بفضل الرعاية والعناية الفائقة بالحرمين الشريفين والدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين -حفظهما الله- وبمتابعة من الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه، وبتوجيهات ومتابعة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.







