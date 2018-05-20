ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ليلى حسين تتحدث عن كواليس مغرومة في "الأب الروحي 2" (فيديو)

الأحد 20/مايو/2018 - 06:40 م
ليلى حسين تتحدث عن كواليس مغرومة في الأب الروحي 2 (فيديو)
طباعة
محمد علي - تصوير: محمد لطفي
 
حل عدد من الفنانين الشباب المشاركين في مسلسل "الأب الروحي" ضيوف على موقع "الفجر الفني" في ندوة للتحدث عن نجاح المسلسل والذي انتهى عرض 30 حلقة من الجزء الثاني منه على شاشة "DMC".

وكان من بين ضيوف الندوة الفنانة ليلى حسين، والتي تحدثت خلال الندوة عن ترشيحها لشخصية "مغرومة" والذي تم ترشيحها من مؤلف العمل هاني سرحان، وتحمست للفكرة والشخصية كثيرًا إلى أن جلست مع المخرج تامر حمزة لمعرفة تفاصيل الشخصية.
المزيد عن: هاني سرحان نجوم الفن مغرومة مشاهير مزيكا ليلى حسين فن سينما دراما تامر حمزة الفجر الفني الأب الروحي اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
18:00
-
فيورنتينا
نابولي
-
x
18:00
-
كروتوني
لاتسيو
-
x
20:45
-
انتر ميلان
ساسولو
-
x
20:45
-
روما
الدوري الإسباني
فالنسيا
1
x
12:00
0
ديبورتيفو لاكورونا
أتلتيكو مدريد
-
x
18:30
-
إيبار
برشلونة
-
x
20:45
-
ريال سوسييداد
بطولة أوروبا تحت 17 سنة (النهائي)
إيطاليا
-
x
19:15
-
هولندا
البطولة العربية للأندية
الفيصلي - السعودية
-
x
20:30
-
النجمة - لبنان
الوئام - موريتانيا
-
x
22:50
-
النادي الإفريقي - تونس
الدوري المصري الممتاز
الأهلي
-
x
22:00
-
المصري البورسعيدي
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأردن - أساسي
-
x
22:00
-
قبرص - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/20/2018 7:10:00 PM