ليلى حسين تتحدث عن كواليس مغرومة في "الأب الروحي 2" (فيديو)

حل عدد من الفنانين الشباب المشاركين في مسلسل "الأب الروحي" ضيوف على موقع "الفجر الفني" في ندوة للتحدث عن نجاح المسلسل والذي انتهى عرض 30 حلقة من الجزء الثاني منه على شاشة "DMC".



وكان من بين ضيوف الندوة الفنانة ليلى حسين، والتي تحدثت خلال الندوة عن ترشيحها لشخصية "مغرومة" والذي تم ترشيحها من مؤلف العمل هاني سرحان، وتحمست للفكرة والشخصية كثيرًا إلى أن جلست مع المخرج تامر حمزة لمعرفة تفاصيل الشخصية.