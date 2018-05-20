قبل الإفطار بدقائق.. مدير أمن القليوبية يتفقد خدمات تأمين الطرق بالقطاع الأول (صور)

تفقد اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، قبل الإفطار بدقائق، خدمات إدارة تأمين الطرق والنجدة علي الطريق الزراعي وقام بالمرور على القطاع الاول بطريق مصر اسكندريه الزراعي.



وأكد على جميع القوات بحسن معاملة المواطنين وتقديم المساعدات لهم، كما اطمئن على وصول وجبات الافطار المنصرفه من مديرية الأمن، مشيرًا إلى أن يكون تناول الوجبات بالتناوب فيما بين القوات وبنطاق خدمة القطاع، وشدد على حالات استخدام السلاح وفقًا للقانون.