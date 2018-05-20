تعرف على رسالة أحمد السقا لـ ياسر جلال في الحلقة الخامسة من "رحيم"
الأحد 20/مايو/2018 - 06:33 م
صلاح حسن
فوجيء متابعو مسلسل "رحيم" بظهور النجم أحمد السقا في الثواني الأخيرة من الحلقة الرابعة من المسلسل، أثناء هجومه على المكان الذي اختبأ فيه ياسر جلال ومحمد رياض.
لم تضح الشخصية التي يظهر بها السقا، في المسلسل كضيف شرف، لكن إطلالته على الجمهور كان لها أثر كبير، إلا أن تسريب الحلقة الخامسة من المسلسل أظهرت سر مساعدة أحمد السقا لـ ياسر جلال، في هذه المطاردة.
وقال أحمد السقا، الذي يقوم بشخصية "زين العارف" أنه يحمل جميلًا لرحيم منذ 15 عامًا عندما كان في إحدى المطاردات وقتل شقيقه "أشرف" ولم يتركه رحيم في الجبل وحمله حتى وصل به إلى أهله ليتمكنوا من دفنه.
ووجه السقا، رسالة لرحيم (ياسر جلال) خلال المشهد مؤكدًا خلاله أن طريقهم مختلف فرد رحيم: مسير الحي يتلاقي، فجاءت رسالة السقا: "ده إذا فضل حي وعشان يفضل حي لا يظلم ولا يفتري ولا يقهر مهما كان عفي وقوي دايمًا خلي الكلمتين دول في دماغك".
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