تعرف على رسالة أحمد السقا لـ ياسر جلال في الحلقة الخامسة من "رحيم"

فوجيء متابعو مسلسل "رحيم" بظهور النجم أحمد السقا في الثواني الأخيرة من الحلقة الرابعة من المسلسل، أثناء هجومه على المكان الذي اختبأ فيه ياسر جلال ومحمد رياض.





لم تضح الشخصية التي يظهر بها السقا، في المسلسل كضيف شرف، لكن إطلالته على الجمهور كان لها أثر كبير، إلا أن تسريب الحلقة الخامسة من المسلسل أظهرت سر مساعدة أحمد السقا لـ ياسر جلال، في هذه المطاردة.





وقال أحمد السقا، الذي يقوم بشخصية "زين العارف" أنه يحمل جميلًا لرحيم منذ 15 عامًا عندما كان في إحدى المطاردات وقتل شقيقه "أشرف" ولم يتركه رحيم في الجبل وحمله حتى وصل به إلى أهله ليتمكنوا من دفنه.



