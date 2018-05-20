في رابع أيام رمضان.. نصائح وإرشادات لإفطار صحي

يجب عليك اتباع الارشادات والنصائح التي يجب أن تتبعها في رمضان لإفطار صحي ومناسب، ومن النصائح ما يلي:-





1- حاول دائما ان لا تكثر من الطعام في الوجبة الاولى

2- اكثر من شرب السوائل عند الإفطار

3 – الحلويات في وجبة الإفطار يمكن ان تسبب لك الارهاق والتعب فحاول تجنبها

4- حاول قدر المستطاع ان تجعل طعام الإفطار صحي بعيدا عن الزيوت والطعام المقلي المشبع بالكولسترول

5- كل طعامك بهدوء ولا تستعجل فلديك المزيد من الوقت

6- جزء فطورك لاجزاء او دفعات مرتين او 3 مرات على فترات متقطعة لتشعر بصحة افضل