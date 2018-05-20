في رابع أيام رمضان.. نصائح وإرشادات لإفطار صحي
الأحد 20/مايو/2018 - 06:30 م
يجب عليك اتباع الارشادات والنصائح التي يجب أن تتبعها في رمضان لإفطار صحي ومناسب، ومن النصائح ما يلي:-
1- حاول دائما ان لا تكثر من الطعام في الوجبة الاولى
2- اكثر من شرب السوائل عند الإفطار
3 – الحلويات في وجبة الإفطار يمكن ان تسبب لك الارهاق والتعب فحاول تجنبها
4- حاول قدر المستطاع ان تجعل طعام الإفطار صحي بعيدا عن الزيوت والطعام المقلي المشبع بالكولسترول
5- كل طعامك بهدوء ولا تستعجل فلديك المزيد من الوقت
6- جزء فطورك لاجزاء او دفعات مرتين او 3 مرات على فترات متقطعة لتشعر بصحة افضل
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