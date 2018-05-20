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مدير أمن القليوبية يفاجأ مركز شرطة طوخ.. ويؤكد الإفطار بالتناوب لإنهاء محاضر المواطنين (صور)

الأحد 20/مايو/2018 - 06:36 م
مدير أمن القليوبية يفاجأ مركز شرطة طوخ.. ويؤكد الإفطار بالتناوب لإنهاء محاضر المواطنين (صور)
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محمد نبيل
 
فاجأ اللواء ايهاب خيرت مدير امن القليوبية، مركز شرطة طوخ قبل اذان المغرب للاطمئان على انتظام القوات المكلفة بتأمين القسم.

وأكد انتظام العمل بالنوبتجيه حتى وقت الافطار لانهاء محاضر المواطنين اولا على ان يكون الافطار بالتناوب وداخل النوبتجيه مع ملاحظة الحاله الامنيه للقوات المكلفه بتأمين القسم، مشددًا على الضباط بالنوبتجية بحسن معامله المواطنين ومراعاة كبار السن، واطمئن على وصول الوجبات المنصرفه من مديرية الأمن للقوات.
مدير أمن القليوبية يفاجأ مركز شرطة طوخ.. ويؤكد الإفطار بالتناوب لإنهاء محاضر المواطنين (صور)
مدير أمن القليوبية يفاجأ مركز شرطة طوخ.. ويؤكد الإفطار بالتناوب لإنهاء محاضر المواطنين (صور)
مدير أمن القليوبية يفاجأ مركز شرطة طوخ.. ويؤكد الإفطار بالتناوب لإنهاء محاضر المواطنين (صور)
مدير أمن القليوبية يفاجأ مركز شرطة طوخ.. ويؤكد الإفطار بالتناوب لإنهاء محاضر المواطنين (صور)
مدير أمن القليوبية يفاجأ مركز شرطة طوخ.. ويؤكد الإفطار بالتناوب لإنهاء محاضر المواطنين (صور)
مدير أمن القليوبية يفاجأ مركز شرطة طوخ.. ويؤكد الإفطار بالتناوب لإنهاء محاضر المواطنين (صور)
مدير أمن القليوبية يفاجأ مركز شرطة طوخ.. ويؤكد الإفطار بالتناوب لإنهاء محاضر المواطنين (صور)
مدير أمن القليوبية يفاجأ مركز شرطة طوخ.. ويؤكد الإفطار بالتناوب لإنهاء محاضر المواطنين (صور)
مدير أمن القليوبية يفاجأ مركز شرطة طوخ.. ويؤكد الإفطار بالتناوب لإنهاء محاضر المواطنين (صور)
مدير أمن القليوبية يفاجأ مركز شرطة طوخ.. ويؤكد الإفطار بالتناوب لإنهاء محاضر المواطنين (صور)
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