مروان عرفان: "عماد زكري" يحمل مفاجأة في الحلقة 31 من "الأب الروحي" (فيديو)
الأحد 20/مايو/2018 - 06:34 م
محمد علي - تصوير: محمد لطفي
حل عدد من الفنانين الشباب المشاركين في مسلسل "الأب الروحي" ضيوف على موقع "الفجر الفني" في ندوة للتحدث عن نجاح المسلسل والذي انتهى عرض 30 حلقة من الجزء الثاني منه على شاشة "DMC".
وكان من بين ضيوف الندوة الفنان مروان عرفان، والذي تحدث عن شخصية الظابط "عماد زكري" نجل الفنان حسن حسني في أحداث العمل، مشيرة إلى أنه سعيد جدًا بهذه الشخصية وتحمل مفاجأة كبيرة في الحلقة "31" من الجزء الثاني.
وكان من بين ضيوف الندوة الفنان مروان عرفان، والذي تحدث عن شخصية الظابط "عماد زكري" نجل الفنان حسن حسني في أحداث العمل، مشيرة إلى أنه سعيد جدًا بهذه الشخصية وتحمل مفاجأة كبيرة في الحلقة "31" من الجزء الثاني.
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