خالد الجندي: صيام رمضان كان اختياريًا وفرض في السنة الثانية للهجرة (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن صيام شهر رمضان كان اختياريًا ولم يكن إجباريًا، ولكنه فرض بعد ذلك فى عام 2 هجريًا، مشيرا إلى أن صيام عاشورا كان إجباريًا، وأمر به النبى –صلى الله عليه وسلم.



وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن الأمم السابقة، كان تصوم، لكن غير محدد الوقت، لكن المسلمين وقتهم محدد وهو شهر رمضان، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ".



واستدل على أن الصيام كان للتخيير، وليس إجباريًا بقول الله سبحانه وتعالى: "فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ"، وأن من كان مريض أو على سفر من القسم الذي اختار الصيام من المسلمين.

