"أسوة" يشارك في حملة "عبدالعزيز الطبية" للتوعية بالتصلب اللويحي

شارك فريق "أسوة" التطوعي في الحملة التوعوية عن التصلب اللويحي بعنوان "خليك إيجابي أنت قدّها"، التي أقيمت في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، حيث يسعى الفريق للوصول إلى خدمة المجتمع بكل ما هو مفيد، وتقديم العون وإعادة الأمل لمن فقد الأمل، برؤيتهم "قلْ لليأس سوف تنتهي".





وفي التفاصيل، قالت مؤسسة الفريق "منيرة الحميداني": "إن أفضل التطوع ما كان أثره دائماً، وإن لـ"أسوَة" رسالة وهي غرس قيمة التطوع في المجتمع، وبناء جيل قادر على تفعيل وتوجيه طاقاته إلى خدمة المجتمع من خلال عدة أنشطة وفعاليات هادفة للفريق، ووفق الأهداف التي اختطّها الفريق لنفسه". حسب صحيفة "سبق"





ومن جانبها، ذكرت تهاني الزيادي، قائدة الفريق أن مشاركة الفريق في هذه الفعالية هي لتحفيز ودعم المصابين بالتصلب اللويحي من خلال اقتراح مبادرة أو أمنية يرغبون بتحقيقها حيث سيتكفل الفريق بتحقيقها لهم.





وفي الختام، أثنت إدارة المستشفى على جهود فريق "أسوة"، ومشاركتهم الفعالة في خدمة المجتمع بجميع فئاته.



