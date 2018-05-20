ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"أسوة" يشارك في حملة "عبدالعزيز الطبية" للتوعية بالتصلب اللويحي

الأحد 20/مايو/2018 - 06:29 م
أسوة يشارك في حملة عبدالعزيز الطبية للتوعية بالتصلب اللويحي
طباعة
الفجر السعودي
 
شارك فريق "أسوة" التطوعي في الحملة التوعوية عن التصلب اللويحي بعنوان "خليك إيجابي أنت قدّها"، التي أقيمت في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، حيث يسعى الفريق للوصول إلى خدمة المجتمع بكل ما هو مفيد، وتقديم العون وإعادة الأمل لمن فقد الأمل، برؤيتهم "قلْ لليأس سوف تنتهي".

وفي التفاصيل، قالت مؤسسة الفريق "منيرة الحميداني": "إن أفضل التطوع ما كان أثره دائماً، وإن لـ"أسوَة" رسالة وهي غرس قيمة التطوع في المجتمع، وبناء جيل قادر على تفعيل وتوجيه طاقاته إلى خدمة المجتمع من خلال عدة أنشطة وفعاليات هادفة للفريق، ووفق الأهداف التي اختطّها الفريق لنفسه". حسب صحيفة "سبق"

ومن جانبها، ذكرت تهاني الزيادي، قائدة الفريق أن مشاركة الفريق في هذه الفعالية هي لتحفيز ودعم المصابين بالتصلب اللويحي من خلال اقتراح مبادرة أو أمنية يرغبون بتحقيقها حيث سيتكفل الفريق بتحقيقها لهم.

وفي الختام، أثنت إدارة المستشفى على جهود فريق "أسوة"، ومشاركتهم الفعالة في خدمة المجتمع بجميع فئاته.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
18:00
-
فيورنتينا
نابولي
-
x
18:00
-
كروتوني
لاتسيو
-
x
20:45
-
انتر ميلان
ساسولو
-
x
20:45
-
روما
الدوري الإسباني
فالنسيا
1
x
12:00
0
ديبورتيفو لاكورونا
أتلتيكو مدريد
-
x
18:30
-
إيبار
برشلونة
-
x
20:45
-
ريال سوسييداد
بطولة أوروبا تحت 17 سنة (النهائي)
إيطاليا
-
x
19:15
-
هولندا
البطولة العربية للأندية
الفيصلي - السعودية
-
x
20:30
-
النجمة - لبنان
الوئام - موريتانيا
-
x
22:50
-
النادي الإفريقي - تونس
الدوري المصري الممتاز
الأهلي
-
x
22:00
-
المصري البورسعيدي
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأردن - أساسي
-
x
22:00
-
قبرص - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/20/2018 7:10:10 PM