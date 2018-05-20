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شاهد.. بث مباشر لبرنامج "رامز تحت الصفر" لـ رامز جلال

الأحد 20/مايو/2018 - 06:20 م
شاهد.. بث مباشر لبرنامج رامز تحت الصفر لـ رامز جلال
رامز جلال
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الفجر الفني
 
تنطلق بعد قليل، الحلقة الرابعة من برنامج "رامز تحت الصفر" والذي يقدمه الفنان رامز جلال، على شاشة mbc مصر.

ويحل نجم "الأهلي" الكابتن سعد سمير، والكابتن محمود تريزيجيه جناح فريق قاسم باشا التركي والمنتخب الوطني، ضيفا على الحلقة.

وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾﻠه إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في روسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم يظهر "دب مُفترس" من بين الجليد والأدغال، ﻟﯾﻛﺗﻣل ظهوره ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل أﻣﺎم اﻟﺿﯾف ما يزيد من فزعه وخوفه!

البرنامج يُعرض يوميًا مُباشرة على "MBC مصر" 7:00 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر" 2:00 بعد منتصف الليل.




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