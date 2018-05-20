"الزايدي" و"حجار" و"القحطاني" يتفقدون سفر "إحسان" لإفطار الصائمين في الحرم

تفقّد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإحسان والتكافل الاجتماعي "إحسان" بمكة المكرمة سليمان بن عواض الزايدي، يرافقه رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر بن محمد حجّار، ورئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني أمس، موقع سفر "إحسان" في ساحات الحرم، وذلك للوقوف على آلية توزيع وجبة إفطار صائم "جافة"، على الصائمين.





وقدّم الزايدي شرحاً وافياً عن دور الجمعية ضمن منظومة الجمعيات الخيرية، في تقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام من المعتمرين في موسم رمضان الحالي، وذلك ضمن برنامج إفطار صائم "الوجبة الجافة"، حيث تمد عشرات السفر في ساحات الحرم لتفطير الصائمين، بلغت اليوم 3.000 وجبة جافة، والعدد الإجمالي حسب الخطة توزيع 100.000 وجبة جافة في الساحات طوال شهر رمضان المبارك.





من جانبه، أعرب الدكتور "حجار" عن سعادته بما شاهد من نشاط العاملين من أبناء أسر الجمعية العاملين في هذا البرنامج، وأثنى على جهودهم المبذولة في هذه الخدمة المباركة.





فيما عدّ الدكتور "القحطاني" مشاركة "إحسان" في الإفطار الخيري بالحرم مبادرة فعالة تستحق التقدير لما تقوم به من تفطير لرواد المسجد الحرام؛ لكي يتفرغوا للعبادة في هذا الشهر الكريم.



