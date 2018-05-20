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تعرف على مفاجأة محمد رمضان لجمهوره في الحلقة الرابعة من "نسر الصعيد"

الأحد 20/مايو/2018 - 06:22 م
تعرف على مفاجأة محمد رمضان لجمهوره في الحلقة الرابعة من نسر الصعيد
محمد رمضان
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صلاح حسن
 
تشهد الحلقة الرابعة من أحداث الدراما الصعيدية "نسر الصعيد" الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، ظهور خاص للفنان مصطفي حجاج، حيث يقدم مفاجأة لجمهور المسلسل بأداء أغنية "اللي يقدر يتقدر". 

الأغنية تأتي خلال المشهد الذي يجمع كل من الفنان سيد رجب الذي يؤدي شخصية "هتلر" والفنانه دينا، أثناء تواجدها بملهي ليلي تعمل به دينا، ليتفق الثنائي علي الزواج بشروط وهي "عدم الإنجاب وعدم العمل في الكابريهات مرة أخري" لترضخ دينا لهذه الطلبات.

مسلسل "نسر الصعيد" بطولة محمد رمضان وسيد رجب ووفاء عامر ودرة وعائشة بن أحمد وعايدة رياض ودينا ومحمد حاتم ومحمد عز وباسل الزارو، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي.
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