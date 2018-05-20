غنوة محمد تتحدث عن شخصية شمس في "الأب الروحي 2" (فيديو)

حل عدد من الفنانين الشباب المشاركين في مسلسل "الأب الروحي" ضيوف على موقع "الفجر الفني" في ندوة للتحدث عن نجاح المسلسل والذي انتهى عرض 30 حلقة من الجزء الثاني منه على شاشة "DMC".



وكان من بين ضيوف الندوة الفنانة غنوة محمد، والتي تحدثت عن كواليس شخصية "شمس" التي تجسدها في أحداث العمل، مشيرة إلى أن الشخصية مختلفة عن شخصيتها الحقيقة كليًا، مشيرة إلى أنها كانت مرشحة لتقديم شخصية أخرى في الجزء الأول ولكنها اعتذرت عنها.



