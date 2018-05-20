أهم أخبار السعودية اليوم الأحد 20/5/2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار السعودية اليوم السبت الموافق 20-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار السعودية اليوم، حيث ترأس مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى وفدًا رسميًا يضم الجهات المعنية إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وذلك لبحث إمكانية تنفيذ مبادرة إنهاء وتسهيل إجراءات الحجاج الإندونيسيين قبل قدومهم إلى المملكة.