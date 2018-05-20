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أهم أخبار السعودية اليوم الأحد 20/5/2018

الأحد 20/مايو/2018 - 06:23 م
أهم أخبار السعودية اليوم الأحد 20/5/2018
السعودية - أرشيفية
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الفجر السعودي
 
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار السعودية اليوم السبت الموافق 20-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار السعودية اليوم، حيث ترأس مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى وفدًا رسميًا يضم الجهات المعنية إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وذلك لبحث إمكانية تنفيذ مبادرة إنهاء وتسهيل إجراءات الحجاج الإندونيسيين قبل قدومهم إلى المملكة.

"اليحيى" في إندونيسيا لبحث تنفيذ مبادرة إنهاء وتسهيل إجراءات الحجاج

"الحازمي" مديرًا لمرور العاصمة المقدسة خلفًا لـ "البدري"

مجمع الأمل بالرياض يحدد مواعيد المراجعة في العيادات الخارجية

قناديل البحر تهاجم شاطئ بيش بجازان بكثافة

"البيئة" تبدأ في زراعة 150 شتلة بمحافظة حفر الباطن
المزيد عن: يوم الأحد وزارة البيئة والمياه والزراعة مجمع الأمل بالرياض قناديل البحر سعيد القحطاني السعودية اليوم أهم أخبار اليوم الأحد إندونيسيا
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