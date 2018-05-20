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محمد صلاح يتحدث عن شخصية مسعد المحمدي في "الأب الروحي 2" (فيديو)

الأحد 20/مايو/2018 - 06:21 م
محمد صلاح يتحدث عن شخصية مسعد المحمدي في الأب الروحي 2 (فيديو)
محمد صلاح
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محمد علي - تصوير: محمد لطفي - علي فهيم
 
حل عدد من الفنانين الشباب المشاركين في مسلسل "الأب الروحي" ضيوف على موقع "الفجر الفني" في ندوة للتحدث عن نجاح المسلسل والذي انتهى عرض 30 حلقة من الجزء الثاني منه على شاشة "DMC".

وكان من بين ضيوف الندوة، الفنان محمد صلاح، والذي تحدث عن كواليس شخصية "مسعد المحمدي" التي يقدمها في أحداث العمل، حيث أكد أن الشخصية كان يدور عليها حديث من الجزء الأول والشخصية لم تظهر فيه لسفرها للخارج ولكنه لم يعلم ذلك إلى بعد ترشيحه.

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