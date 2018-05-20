برشلونة يفكر في الإستغناء عن ديمبلي



وبحسب الموقع الإيطالي، لا يبدو أن البلوجرانا مستعدًا لإعارة اللاعب الفرنسي والذي تعاقد معه مقابل 115 مليون في الصيف الماضي. يذكر أن ديمبلي البالغ من العمر 21 عامًا سجل ثلاث مرات فقط في الدوري الأسباني هذا الموسم.

أفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي نقلاً عن سكاي سبورتس البريطانية بأن برشلونة يفكر في إمكانية بيع مهاجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي، حيث لن يتخلى عنه إلا بمبلغ قيمته 100 مليون يورو على الأقل.