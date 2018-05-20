سر نجاح حسن الرداد وإيمي غانم في "عزمي وأشجان" يكشفه المؤلف

قال أحمد محيي، مؤلف مسلسل "عزمي وأشجان"، المشارك في سباق الدراما الرمضانية، إن الكمياء التي تجمع بين حسن الرداد وإيمى مرتفعة للغاية، فهناك نوع من الأريحية بينهما تمكنهما من التمثيل أمام بعضهم البعض بشكل طبيعي، وهو ما يظهر على الشاشة بوضوح، وساعدنا ذلك فى كتابة العمل وتنفيذ الورق على أرض الواقع، بالإضافة إلى أنهما مجتهدان جدا، وطوال الوقت يرغبان فى تقديم الأفضل.





وعن التعاون مع المخرج إسلام خيرى، قال: "أعتبر تلك التجربة من المرات القليلة التى أتعاون فيها مع مخرج هائل، بخلاف رؤيته الإخراجية، فهو يمتلك حسًا كوميديًا عاليًا، فهو يفهم فى الدراما بشكل جيد، واستطاع أن يضيف للعمل بشكل كبير".





مسلسل "عزمى وأشجان" بطولة حسن الرداد، وإيمى سمير غانم، والفنان الكبير سمير غانم، نسرين أمين، رجاء الجداوى، محمد ثروت، بدرية طلبة، ملك قورة، بيومى فؤاد، محمد سلطان، والمطرب الشعبى محمود الليثى، وصلاح عبد الله، وهو من تأليف محمد محمدى وأحمد محيي، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج أحمد السبكي.