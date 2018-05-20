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رئيس مدير عام شركة نقل تونس يؤكد وجود إستهداف ممنهج للسكك الحديدية‎

الأحد 20/مايو/2018 - 05:36 م
رئيس مدير عام شركة نقل تونس يؤكد وجود إستهداف ممنهج للسكك الحديدية‎
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مروى الجلاصي
 
في تصريح له نُشر اليوم بجريدة الشروق، أكد صالح بلعيد رئيس مدير عام شركة نقل تونس، على وجود إستهداف ممنهج للسكك الحديدية، حيث أنه في ليلة واحدة شهدت أيضا  تكديس حجارة على السكة في محطة مترو الدندان، إلى جانب محاولة حرق كشك لبيع تذاكر مترو في منطقة حي التحرير.

و قال بلعيد بذات الحوار، بأن قطار حلق الوادي- المرسي كان قد نجا ليلة الجمعة المنقضية من كارثة حقيقية، كانت ستؤدّي إلى انقلابه، بعد أن عمد منحرفون إلى وضع قطعة خشبية على السكة.

المزيد عن: محطة مترو الدندان صالح بلعيد شركة نقل تونس تونس 365
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