هكذا تطبقين المكياج اللامع في الحفلات لإطلالة مشرقة

يتربع المكياج اللامع على عرش الموضة هذا العام، فيمكنكِ عزيزتي تطبيقة في الحفلات والسهرات لمنحكِ إطلالة جذابة وإشراقة فخمة، فقط اتبعي التالي لتتمكني من تطبيقة بسهولة:-





رغم أنّ التركيز يكون عادة على العينين، إلّا أنّ وضع كمّيّة مناسبة من اللمعان على وجنتيك يمكن أن يساعد على تحديد عظمتَي خدّيك وإضاءة وجهك. يكفي القليل من الانعكاسات الذهبيّة الشفّافة لمنحك إشراقةً فوريّة.





ولتأطير وجهك بشكلٍ متوهّج ودافئ، ضعي طبقة خفيفة جدّاً من البريق على الصدغين والخدّين وأسفل منتصف الأنف، يمكنك أيضاً استخدام مستحضر مضيء بلمسة لؤلؤية، لإبراز عينيك.





طبّقي القليل منه على عظمتَي عينيك على شكل حرف C، نزولاً حتى عظمتَي الخدّين، فتتوهّج ابتسامتك كلّما انعكس الضوء على هذه المنطقة.





عند اختيارك ظلال عيون لامعة، من المهم أن تتذكري أن الظلال الأخف ذات البريق الفضي والرمادي أو البرونزي، تعطيك نظرة أكثر فتوراً، أما الظلال ذات الألوان المشرقة، فتجعل عينيك تبدوان أكثر جرأة، مثل الوردي والبنفسجي الفاتح والأخضر والأزرق والرمادي الداكن، إضافة الى البرونز.





إذا كنت ترغبين في مزيج جيد، لا تجربي تطبيق الألوان المعدنية اللامعة بأطراف أصابعك، بل قومي باستخدام الفرشاة. وفي حركة لف (وليس فرك)، خذي المسحوق بواسطة أداة التطبيق، ثم انفضي عنها الزائد من المسحوق.





أمسكي أداة التطبيق في زاوية واحدة من بداية العينين (الزاوية بالقرب من الأنف)، ومرريها في حركة واحدة على الجفن (تجنبي تحريك الفرشاة ذهاباً وإياباً)، وانتهي في ذيل تحت عظام الحاجب، كرري الطريقة نفسها لإضافة لمسة أنيقة وتغطية الجفون.





قومي بتطبيق ظلال عيون باللون الأبيض أو الفضي اللامع (بشكل نقاط) على زاوية واحدة من العين (قرب الأنف)، فذلك سيضفي انعكاساً جميلاً ويظهر الفجوة الفاصلة بين الأنف والعينين، وهذا أمر مهم لمن يملكن أنفاً وعيوناً صغيرة، أو مسافة قليلة بينهما.





لتعزيز طلّتك، لا تقومي بتطبيق محدد العيون كالعادة (ارسمي خطاً رقيقاً قريباً من الرموش، إن لم يكن بإمكانك الاستغناء عنه)، وبدلاً من ذلك، مدّي جفونك قليلاً، وبعناية املئي بقلم التحديد (سواء الأسود أو أي لون آخر) الفجوات بين الرموش السفلية والعلوية، فهذا من شأنه أن يعزز مظهر الظلال اللامعة المعدنية.