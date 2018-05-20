مرتضى منصور: هناك مفاجأة سيتم تفجيرها هذا الأسبوع

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن أسواء ما في الزمالك هم أبناء الزمالك، لافتا إلى أن النادي يتعرض للهجوم من أبنائه.





وأضاف: "مرتضى منصور تغير تجاه أبناء النادي، هناك مفاجأة سيتم تفجيرها في الأسبوع الجاري لكشف أولاد النادي".





وأكمل: "أنا أكثر من منح الفرصة لأبناء النادي للعمل في الجهاز الفني للفريق، منحت الفرصة لكل مدربي الزمالك الشباب".





وأردف: "هناك مفاجأة سأكشفها عن حجم المؤامرة التي تحاك ضد نادي الزمالك".





وأوضح: "ممدوح عباس قام بالحجز على أموال النادي مرة أخرى، وأتسأل لماذا تتركه الدولة رغم كل ما فعله".



