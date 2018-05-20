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مرتضى منصور: هناك مفاجأة سيتم تفجيرها هذا الأسبوع

الأحد 20/مايو/2018 - 05:30 م
مرتضى منصور: هناك مفاجأة سيتم تفجيرها هذا الأسبوع
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الفجر الرياضي
 
قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن أسواء ما في الزمالك هم أبناء الزمالك، لافتا إلى أن النادي يتعرض للهجوم من أبنائه.

وأضاف: "مرتضى منصور تغير تجاه أبناء النادي، هناك مفاجأة سيتم تفجيرها في الأسبوع الجاري لكشف أولاد النادي".

وأكمل: "أنا أكثر من منح الفرصة لأبناء النادي للعمل في الجهاز الفني للفريق، منحت الفرصة لكل مدربي الزمالك الشباب".

وأردف: "هناك مفاجأة سأكشفها عن حجم المؤامرة التي تحاك ضد نادي الزمالك".

وأوضح: "ممدوح عباس قام بالحجز على أموال النادي مرة أخرى، وأتسأل لماذا تتركه الدولة رغم كل ما فعله".

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