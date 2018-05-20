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مدرب الزمالك: مروان محسن سيحترف بعد المونديال

الأحد 20/مايو/2018 - 05:28 م
مدرب الزمالك: مروان محسن سيحترف بعد المونديال
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الفجر الرياضي
 

توقع أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، احتراف مروان مجسن مهاجم النادي الأهلي بعد المشاركة في مونديال روسيا 2018.


وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "مروان مهاجم مميز كما أنه صغير في السن، وعمره يسمح له بالاحتراف الخارجي عقب المشاركة في المونديال".


وعن لاعبي الزمالك قال: "أعتقد ان يكون محمود حمدي الونش مدافع مصر الأول بعد عامين من الأن، فهو مميز للغاية ويمتلك قوة بدنية ويتطور بشكل كبير".


وأردف قائلا: "أعتقد أن ويست بروميتش سيجدد إعارة علي جبر أو يفعلون بند الشراء، لأنهم يبنون فريق للمشاركة في الشامبيون شيب، والعودة سريعا إلى الدوري الإنجليزي".

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