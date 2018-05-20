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"البيئة" تبدأ في زراعة 150 شتلة بمحافظة حفر الباطن

الأحد 20/مايو/2018 - 05:23 م
البيئة تبدأ في زراعة 150 شتلة بمحافظة حفر الباطن
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الفجر السعودي
 
نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن، بالتعاون مع بلدية الذيبية زراعة 150 شتلة من أشجار الطلح، وذلك ضمن مبادرات الوزارة لتنمية الغابات والمراعي ومكافحة التصحر.

وأوضح مدير مكتب الوزارة بحفر الباطن الدكتور فهد العنزي أن هذه الخطوة تعد المرحلة الأولى في إعادة تأهيل شعيب القسومي بأم عشر في حفر الباطن، مشيراً إلى أنها ستتبع بمراحل أخرى تهدف إلى زراعة 1500 ألف شتلة. حسب صحيفة "سبق"

يُذكر أن الوزارة كانت قد أطلقت مشروعات استزراع الأشجار في عدد من مناطق المملكة ضمن مبادرتها لزراعة 4 ملايين شجرة في المملكة ضمن مبادرات التحول الوطني 2020.


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