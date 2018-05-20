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أمين عام البرلمان: مصر تعتز بتفعيل العلاقات مع سريلانكا

الأحد 20/مايو/2018 - 05:27 م
أمين عام البرلمان: مصر تعتز بتفعيل العلاقات مع سريلانكا
المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب
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إسلام شعراوي
 
استقبل المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب اليوم الأحد راميه يوجاراجان سفير سريلانكا بالقاهرة، حيث بحث الجانبان الترتيبات الخاصة بالزيارة المرتقبة لرئيس برلمان سريلانكا على رأس وفد برلماني إلى القاهرة، تلبية للدعوة التي وجهها إليه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب.

ورحّب المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام للمجلس بالسفير، مؤكدا اعتزاز مصر بتفعيل العلاقات مع سريلانكا في جميع المجالات، وخاصة في المجال البرلماني.

كما أكد أن الزيارة المرتقبة للوفد البرلماني برئاسة رئيس برلمان سيريلانكا إلى القاهرة تمثل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، كما تكون فرصة لمناقشة بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك والتنسيق بشأنها.
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